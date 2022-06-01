Директория на компаниите
FreeAgent CRM Заплати

Заплатата в FreeAgent CRM варира от $46,384 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $58,800 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на FreeAgent CRM. Последно актуализирано: 11/24/2025

Продажби
$58.8K
Софтуерен инженер
$46.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в FreeAgent CRM е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $58,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FreeAgent CRM е $52,592.

