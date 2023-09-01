Директория на компаниите
FPL
FPL Заплати

Заплатата в FPL варира от $64,675 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $160,800 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на FPL. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $67.6K

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
$111K
Инженер автоматизация
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Специалист по данни
$64.7K
Информационен технолог (ИТ)
$103K
Проектен мениджър
$161K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в FPL е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $160,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FPL е $86,915.

