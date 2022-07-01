Foxtrot Заплати

Заплатата в Foxtrot варира от $125,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $201,000 за Бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Foxtrot. Последно актуализирано: 9/4/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
