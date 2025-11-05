Директория на компаниите
Fortinet Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Fortinet варира от $180K на year за P1 до $399K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $286K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$180K
$163K
$17.5K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Fortinet in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $398,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fortinet за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area е $297,000.

Други ресурси