Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Fortinet варира от $128K на year за P1 до $281K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $213K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$128K
$106K
$16K
$5.7K
P2
$155K
$141K
$13.4K
$0
P3
$207K
$172K
$31.1K
$4.4K
P4
$258K
$202K
$47.4K
$8.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
