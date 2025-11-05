Възнаграждението за Софтуерен инженер in Tel Aviv Metropolitan Area в Fortinet варира от ₪501K на year за P3 до ₪509K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Tel Aviv Metropolitan Area възлiza на ₪509K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
