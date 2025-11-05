Директория на компаниите
Fortinet
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fortinet Софтуерен инженер Заплати в Tel Aviv Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Tel Aviv Metropolitan Area в Fortinet варира от ₪501K на year за P3 до ₪509K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Tel Aviv Metropolitan Area възлiza на ₪509K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer 1(Начално ниво)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.5K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продукционен софтуерен инженер

DevOps инженер

Уеб разработчик

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Fortinet in Tel Aviv Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от ₪645,747. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fortinet за позицията Софтуерен инженер in Tel Aviv Metropolitan Area е ₪575,131.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Fortinet

Свързани компании

  • Check Point Software
  • Citrix
  • McAfee
  • Zscaler
  • Ciena
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси