Fortinet
  India

Fortinet Софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Fortinet варира от ₹3.07M на year за P2 до ₹10.57M на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹3.64M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer 1(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹3.07M
₹1.63M
₹1.45M
₹0
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продукционен софтуерен инженер

DevOps инженер

Уеб разработчик

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Fortinet in India е с годишно общо възнаграждение от ₹10,565,241. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fortinet за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,913,800.

