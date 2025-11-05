Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Vancouver в Fortinet варира от CA$107K на year за P1 до CA$236K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Vancouver възлiza на CA$115K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fortinet. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fortinet, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
