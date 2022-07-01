Директория на компаниите
Foresight Sports
Foresight Sports Заплати

Заплатата в Foresight Sports варира от $105,525 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $132,600 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Foresight Sports. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Хардуерен инженер
$118K
Проектен мениджър
$133K
Софтуерен инженер
$106K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Foresight Sports е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $132,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Foresight Sports е $117,585.

Други ресурси