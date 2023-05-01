Директория на компаниите
Fluke
Fluke Заплати

Диапазонът на заплатите на Fluke варира от $13,236 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $222,063 за Човешки ресурси в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Fluke. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Човешки ресурси
$222K
Машинен инженер
$111K
Продуктов дизайнер
$13.2K

Продуктов мениджър
$183K
Ръководител на проект
$137K
Софтуерен инженер
$109K
Ръководител софтуерно инженерство
$216K
Технически ръководител на програма
$109K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Fluke, е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $222,063. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Fluke, е $124,055.

