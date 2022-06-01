Директория на компаниите
Fluidra
Fluidra Заплати

Заплатата в Fluidra варира от $49,668 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $217,260 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fluidra. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+).

Продуктов мениджър
Median $59.9K
Човешки ресурси
$145K
Маркетинг
$59.6K

Продуктов дизайнер
$166K
Рекрутър
$143K
Софтуерен инженер
$49.7K
Архитект на решения
$217K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Fluidra is Архитект на решения at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

