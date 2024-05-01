Директория на компаниите
Florida Blue
Florida Blue Заплати

Заплатата в Florida Blue варира от $66,500 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $151,900 за Cybersecurity Analyst в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Florida Blue. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $115K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
Median $66.5K
Актюер
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Аналитик данни
$106K
Специалист по данни
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Архитект на решения
$131K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Florida Blue е Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $151,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Florida Blue е $112,775.

