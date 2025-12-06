Директория на компаниите
Fiverr
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор на данни

  • Всички заплати в Анализатор на данни

Fiverr Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Israel в Fiverr варира от ₪211K до ₪307K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fiverr. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$72K - $82K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$62.7K$72K$82K$91.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Анализатор на данни заявки в Fiverr за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Fiverr?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Fiverr in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪307,256. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fiverr за позицията Анализатор на данни in Israel е ₪210,913.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Fiverr

Свързани компании

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.