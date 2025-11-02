Директория на компаниите
FISPAN Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в FISPAN възлиза на CA$86.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на FISPAN. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Общо годишно
CA$86.8K
Ниво
Entry Level
Основна
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в FISPAN?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в FISPAN in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$160,866. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FISPAN за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$92,398.

Други ресурси