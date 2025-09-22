Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in New Zealand в Fisher & Paykel Healthcare варира от NZ$154K до NZ$215K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fisher & Paykel Healthcare. Последна актуализация: 9/22/2025
Средно общо възнаграждение
