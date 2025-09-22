Директория на компаниите
Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in New Zealand в Fisher & Paykel Healthcare варира от NZ$154K до NZ$215K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fisher & Paykel Healthcare. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

NZ$167K - NZ$202K
New Zealand
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
NZ$154KNZ$167KNZ$202KNZ$215K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

NZ$276K

Какви са кариерните нива в Fisher & Paykel Healthcare?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand е с годишно общо възнаграждение от NZ$214,852. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fisher & Paykel Healthcare за позицията Мениджър софтуерно инженерство in New Zealand е NZ$153,730.

Други ресурси