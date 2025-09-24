Директория на компаниите
Firework
Firework Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Firework варира от $125K до $174K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Firework. Последна актуализация: 9/24/2025

Средно общо възнаграждение

$135K - $164K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$125K$135K$164K$174K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Firework, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Firework in United States sits at a yearly total compensation of $174,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework for the Продуктов мениджър role in United States is $124,500.

