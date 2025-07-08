Директория на компаниите
Firework
Firework Заплати

Заплатата в Firework варира от $149,250 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $246,225 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Firework. Последно актуализирано: 9/4/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $205K
Бизнес развитие
$246K
Успех на клиентите
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Продуктов мениджър
$149K
Мениджър софтуерно инженерство
$239K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Firework, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Firework е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $246,225. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Firework е $205,000.

