Директория на компаниите
Firefly Aerospace
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Авиокосмически инженер

  • Всички заплати в Авиокосмически инженер

Firefly Aerospace Авиокосмически инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Авиокосмически инженер in United States в Firefly Aerospace варира от $80.8K до $110K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Firefly Aerospace. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$86.5K - $105K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$80.8K$86.5K$105K$110K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Авиокосмически инженер заявки в Firefly Aerospace за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Firefly Aerospace?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Авиокосмически инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Авиокосмически инженер в Firefly Aerospace in United States е с годишно общо възнаграждение от $110,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Firefly Aerospace за позицията Авиокосмически инженер in United States е $80,750.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Firefly Aerospace

Свързани компании

  • Tesla
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Roblox
  • Databricks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/firefly-aerospace/salaries/aerospace-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.