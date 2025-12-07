Директория на компаниите
Fireblocks
Fireblocks Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Israel в Fireblocks варира от ₪253K до ₪359K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fireblocks. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$85K - $96.7K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$75K$85K$96.7K$107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fireblocks, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Fireblocks in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪359,276. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fireblocks за позицията Проектен мениджър in Israel е ₪252,711.

Други ресурси

