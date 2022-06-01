Finder Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Finder варира от $79,668 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $177,678 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Finder. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Продуктов дизайнер
$79.7K
Продуктов мениджър
$120K
Софтуерен инженер
$122K

Мениджър софтуерно инженерство
$178K
ЧЗВ

Други ресурси