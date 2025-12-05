Директория на компаниите
Fidelity National Financial
Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в Fidelity National Financial варира от $60.8K до $88.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity National Financial. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$69.8K - $79.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$60.8K$69.8K$79.5K$88.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Fidelity National Financial in United States е с годишно общо възнаграждение от $88,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity National Financial за позицията Продуктов дизайнер in United States е $60,750.

