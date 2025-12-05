Директория на компаниите
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in India в Fidelity National Financial варира от ₹451K до ₹618K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity National Financial. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$5.6K - $6.6K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Fidelity National Financial?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Fidelity National Financial in India е с годишно общо възнаграждение от ₹617,844. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity National Financial за позицията Анализатор на данни in India е ₹451,295.

Други ресурси

