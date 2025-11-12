Възнаграждението за Архитект на данни in Raleigh-Durham Area в Fidelity Investments варира от $83.2K на year за L3 до $173K на year за L6. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)