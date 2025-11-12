Директория на компаниите
Fidelity Investments
Fidelity Investments Облачен архитект Заплати

Възнаграждението за Облачен архитект in United States в Fidelity Investments варира от $82.7K на year за L3 до $256K на year за L7. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/12/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$82.7K
$76.4K
$0
$6.3K
L4
$128K
$118K
$0
$9.3K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Най-високоплатеният пакет за Облачен архитект в Fidelity Investments in United States е с годишно общо възнаграждение от $301,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity Investments за позицията Облачен архитект in United States е $118,000.

