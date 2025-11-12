Възнаграждението за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in Raleigh-Durham Area в Fidelity Investments варира от $100K на year за L4 до $149K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Raleigh-Durham Area възлiza на $148K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)