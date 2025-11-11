Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Dublin Area в Fidelity Investments варира от €45.1K на year за L3 до €77.6K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dublin Area възлiza на €57K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
€45.1K
€42.8K
€0
€2.2K
L4
€56.3K
€51.6K
€0
€4.7K
L5
€77.6K
€71.5K
€1.5K
€4.5K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)