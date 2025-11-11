Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Boston Area в Fidelity Investments варира от $87.7K на year за L3 до $233K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $118K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)