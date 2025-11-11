Директория на компаниите
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in India в Fidelity Investments варира от ₹1.36M на year за L3 до ₹4.71M на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.92M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
Associate Software Engineer(Начално ниво)
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
Software Engineer
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
Senior Software Engineer
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
Principal Software Engineer
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Fidelity Investments in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,940,653. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fidelity Investments за позицията Backend софтуерен инженер in India е ₹1,915,524.

Други ресурси