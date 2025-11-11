Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in Greater Dublin Area в Fidelity Investments варира от €57.4K на year за L4 до €108K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dublin Area възлiza на €74.3K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.4K
€51.9K
€0
€5.5K
L5
€74.1K
€71.9K
€0
€2.3K
L6
€108K
€90.8K
€2.9K
€14.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)