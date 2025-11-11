Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in Greater Dallas Area в Fidelity Investments варира от $79.3K на year за L3 до $202K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $130K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$79.3K
$77.6K
$0
$1.7K
L4
$108K
$100K
$400
$7K
L5
$141K
$122K
$1.2K
$18.4K
L6
$202K
$150K
$8.3K
$43K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)