Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in Greater Boston Area в Fidelity Investments варира от $86.8K на year за L3 до $259K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $122K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fidelity Investments. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$86.8K
$85.9K
$833
$0
L4
$107K
$97.4K
$833
$9.1K
L5
$147K
$118K
$2.5K
$26.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Fidelity Investments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)