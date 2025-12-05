Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Fetch варира от $113K до $165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fetch. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$130K - $148K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$113K$130K$148K$165K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fetch, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Архитект на данни

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Fetch in United States е с годишно общо възнаграждение от $165,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fetch за позицията Архитект на решения in United States е $113,400.

