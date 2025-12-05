Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Fetch варира от $111K на year за Software Engineer I до $205K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fetch. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fetch, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Fetch in United States е с годишно общо възнаграждение от $230,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fetch за позицията Софтуерен инженер in United States е $150,000.

