Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Fetch варира от $68.6K до $99.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fetch. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$77.7K - $90.3K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fetch, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Fetch in United States е с годишно общо възнаграждение от $99,484. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fetch за позицията Проектен мениджър in United States е $68,552.

Други ресурси

