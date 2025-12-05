Директория на компаниите
Ferrovial
Ferrovial Строителен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Строителен инженер in Spain в Ferrovial варира от €27.1K до €39.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ferrovial. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$35.5K - $41.2K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ferrovial?

Най-високоплатеният пакет за Строителен инженер в Ferrovial in Spain е с годишно общо възнаграждение от €39,348. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ferrovial за позицията Строителен инженер in Spain е €27,113.

