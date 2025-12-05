Директория на компаниите
Ferric
Средното общо възнаграждение за Електроинженер in United States в Ferric варира от $84.5K до $121K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ferric. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$96.8K - $113K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$84.5K$96.8K$113K$121K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ferric?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Електроинженер в Ferric in United States е с годишно общо възнаграждение от $120,510. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ferric за позицията Електроинженер in United States е $84,460.

Други ресурси

