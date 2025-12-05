Директория на компаниите
Federated Hermes
Средното общо възнаграждение за Инвестиционен банкер in United States в Federated Hermes варира от $149K до $209K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Federated Hermes. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$162K - $196K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$149K$162K$196K$209K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инвестиционен банкер в Federated Hermes in United States е с годишно общо възнаграждение от $208,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Federated Hermes за позицията Инвестиционен банкер in United States е $149,400.

