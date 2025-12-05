Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in Singapore в Fazz варира от SGD 49.3K до SGD 68.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fazz. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$40.9K - $48.2K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Fazz?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Fazz in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 68,621. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fazz за позицията Специалист по данни in Singapore е SGD 49,266.

