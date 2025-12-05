Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Fathom варира от $53.6K до $73.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fathom. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$57.3K - $69.3K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.6K$57.3K$69.3K$73.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Fathom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Fathom in United States е с годишно общо възнаграждение от $73,080. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fathom за позицията Обслужване на клиенти in United States е $53,550.

