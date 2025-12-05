Директория на компаниите
Fast Retailing
Fast Retailing Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in Japan в Fast Retailing варира от ¥8.81M до ¥12.33M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fast Retailing. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$63.9K - $74.3K
Japan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Fast Retailing?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Fast Retailing in Japan е с годишно общо възнаграждение от ¥12,330,326. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fast Retailing за позицията Продуктов мениджър in Japan е ¥8,807,376.

Други ресурси

