Farmers Business Network
Farmers Business Network Заплати

Заплатата в Farmers Business Network варира от $171,638 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $480,390 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Farmers Business Network. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $180K
Специалист по данни
$205K
Човешки ресурси
$176K

Продуктов мениджър
$199K
Програмен мениджър
$281K
Рекрутър
$172K
Технически програмен мениджър
$480K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Farmers Business Network, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Farmers Business Network е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $480,390. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Farmers Business Network е $198,739.

