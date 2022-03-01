Farmers Business Network Заплати

Заплатата в Farmers Business Network варира от $171,638 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $480,390 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Farmers Business Network. Последно актуализирано: 10/9/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Farmers Business Network, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.