Директория на компаниите
Farfetch
Работите тук? Заявете вашата компания

Farfetch Заплати

Заплатата в Farfetch варира от $22,689 общо възнаграждение годишно за Копирайтър в долния край до $198,900 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Farfetch. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Дейта инженер

Продуктов мениджър
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Аналитик данни
Median $37.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Маркетинг
Median $105K
Проектен мениджър
Median $39.9K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $69.8K
Бизнес аналитик
$111K
Копирайтър
$22.7K
Клиентско обслужване
$75.4K
Мениджър анализ на данни
$77.9K
Специалист по данни
$199K
Финансов аналитик
$54.2K
Човешки ресурси
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Рекрутър
$85.4K
Архитект на решения
$79.4K
УИ изследовател
$47.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Farfetch, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Farfetch е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $198,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Farfetch е $54,174.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Farfetch

Свързани компании

  • MATCHESFASHION
  • Lyst
  • Yoox Net-a-Porter Group
  • Zalando
  • Myntra
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси