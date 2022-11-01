Директория на компаниите
Fareportal
Fareportal Заплати

Заплатата в Fareportal варира от $16,925 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $204,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fareportal. Последно актуализирано: 10/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Софтуерен инженер
Median $16.9K
Продуктов мениджър
Median $150K
Мениджър софтуерно инженерство
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Fareportal е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $204,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fareportal е $150,000.

Други ресурси