Faraday Technology Заплати

Заплатата в Faraday Technology варира от $40,935 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $67,810 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Faraday Technology. Последно актуализирано: 10/18/2025

Хардуерен инженер
$61.4K
Проектен мениджър
$67.8K
Софтуерен инженер
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
