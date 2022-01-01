Директория на компаниите
Fanatics
Fanatics Заплати

Заплатата в Fanatics варира от $7,881 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $305,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fanatics. Последно актуализирано: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $210K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Ръководител на екипа
Median $65K
Специалист по данни
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Аналитик данни
Median $131K
Административен асистент
$103K
Бизнес аналитик
$7.9K
Мениджър анализ на данни
$164K
Човешки ресурси
$163K
Продуктов дизайнер
$151K
Рекрутър
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Технически програмен мениджър
$238K
УИ изследовател
$125K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fanatics, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Най-високо платената позиция в Fanatics е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $305,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fanatics е $156,975.

