Fairview Health Services
Fairview Health Services Заплати

Заплатата в Fairview Health Services варира от $40,800 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $137,700 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fairview Health Services. Последно актуализирано: 10/17/2025

Бизнес аналитик
$40.8K
Човешки ресурси
$106K
Information Technologist (IT)
$85.4K

Проектен мениджър
$138K
Архитект на решения
$45.2K
Най-високо платената позиция в Fairview Health Services е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $137,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fairview Health Services е $85,425.

