Директория на компаниите
Facebook
Работите тук? Заявете вашата компания

Проектен мениджър Ниво

IC4

Нива в Facebook

Сравни нива
  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
    4. Покажи 3 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
€108,825
Основна заплата
€81,034
Акционерен пакет ()
€5,895
Бонус
€9,055
лого на Facebook

€141K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €26 хил.+ (понякога €260 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Facebook

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Uber
  • Pinterest
  • Twitter
  • Opendoor
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси