F5 Networks
F5 Networks Продажби Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in United States в F5 Networks възлиза на $238K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на F5 Networks. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Общо годишно
$157K
Ниво
-
Основна
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Бонус
$7.1K
Години в компанията
5 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в F5 Networks?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В F5 Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в F5 Networks in United States е с годишно общо възнаграждение от $275,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в F5 Networks за позицията Продажби in United States е $187,000.

