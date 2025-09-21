Директория на компаниите
F5 Networks
F5 Networks Проектен мениджър Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на F5 Networks. Последна актуализация: 9/21/2025

Средно общо възнаграждение

$103K - $118K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$89.9K$103K$118K$131K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В F5 Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в F5 Networks in United States е с годишно общо възнаграждение от $130,980. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в F5 Networks за позицията Проектен мениджър in United States е $89,910.

