F-Secure
  • Greater Bengaluru

F-Secure Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в F-Secure възлиза на ₹3.84M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на F-Secure. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.84M
Ниво
L3
Основна
₹3.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в F-Secure in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,975,195. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в F-Secure за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹3,835,512.

